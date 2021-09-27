В перинатальном центре Заречного приостановлен прием рожениц Медицина

Заречный, 27 сентября 2021. PenzaNews. Прием рожениц приостановлен в перинатальном центре Заречного Пензенской области, где в случае сохранения на территории города высоких темпов распространения коронавируса планируется развернуть 60 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«Среди заболевших жителей города все больше детей. По данным МСЧ №59, на сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 62 ребенка с COVID-19. На карантин, по информации городского департамента образования, отправлены 23 класса в школах и 11 групп в детских садах», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что глава Заречного Олег Климанов в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 27 сентября, не исключил введения дополнительных ограничительных мер и потребовал обеспечить соблюдение уже действующих.

«Кроме того, глава города подчеркнул необходимость продолжать активную информационно-разъяснительную работу по вопросам участия в вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах городских предприятий и учреждений», — добавляется в сообщении.