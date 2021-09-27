EN
22:19:06 Понедельник, 27 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В перинатальном центре Заречного приостановлен прием рожениц

19:35 | 27.09.2021 | Медицина

Печать

Заречный, 27 сентября 2021. PenzaNews. Прием рожениц приостановлен в перинатальном центре Заречного Пензенской области, где в случае сохранения на территории города высоких темпов распространения коронавируса планируется развернуть 60 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

В перинатальном центре Заречного приостановлен прием рожениц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Среди заболевших жителей города все больше детей. По данным МСЧ №59, на сегодняшний день на амбулаторном лечении находятся 62 ребенка с COVID-19. На карантин, по информации городского департамента образования, отправлены 23 класса в школах и 11 групп в детских садах», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что глава Заречного Олег Климанов в ходе совещания, состоявшегося в понедельник, 27 сентября, не исключил введения дополнительных ограничительных мер и потребовал обеспечить соблюдение уже действующих.

«Кроме того, глава города подчеркнул необходимость продолжать активную информационно-разъяснительную работу по вопросам участия в вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах городских предприятий и учреждений», — добавляется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
На Соборной площади Пензы временно ограничат стоянку Инаугурация губернатора, по уточненным данным, состоится в ККЗ «Пенза»
По факту смертельного ДТП под Пензой организована проверка Пензенец подозревается в краже продуктов питания на 4 тыс. рублей
Мельниченко принял участие в инаугурации Гладкова Пензенская делегация примет участие в форуме педагогов ПФО
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама