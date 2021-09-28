Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превышает уровень эпидпорога на 80,3% Медицина

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превышает уровень эпидпорога на 80,3%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 28 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эпидситуация в регионе продолжает характеризоваться нестабильностью и высоким уровнем заболеваемости населения. В течение 38-й недели — с 20 по 26 сентября — 2021 года было зарегистрировано 4 тыс. 617 случаев ОРВИ; [показатель составил] 236,7 на 100 тыс. населения. Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 80,3%», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 37,6%.

«Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрируется на [следующих] административных территориях: Мокшанский [район] — 1 тыс. 513,8 [на 100 тыс. населения]; Кузнецк — 1 тыс. 70,7, Лопатинский [район] — 775,5, Башмаковский — 753,3, Сосновоборский — 717,8, Сердобский — 691,4, Никольский — 631,6, Спасский — 570, Кузнецкий — 519,2, Пенза — 466,7, Шемышейский — 451,5», — уточняется в сообщении.

В нем особо обращается внимание на то, что среди лиц старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости превышен на 152,5%.

«В Пензе в течение 38-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выше уровня предыдущей недели на 39,6%, составив 468,1 на 100 тыс. населения (2 тыс. 439 случаев), что выше уровня эпидпорога на 85,8%», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что в Пензе заболеваемость ОРВИ во всех возрастных группах детей находится ниже контрольного уровня, среди взрослых — выше на 39,6%.