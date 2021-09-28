EN
01:53:22 Среда, 29 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенскую областную больницу поступил аппарат для плазмафереза

15:10 | 28.09.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Аппарат Plasauto Sigma, представляющий собой многофункциональную систему для проведения продленных процедур заместительной почечной терапии и лечебного плазмафереза, поступил в распоряжение пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенскую областную больницу поступил аппарат для плазмафереза. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он позволяет сократить длительность лечения от полутора месяцев до одной недели и обрабатывать за одну процедуру до 16 литров крови и 6 литров плазмы. Особенностью данной системы является возможность проведения каскадной плазмафильтрации — одной из наиболее передовых технологий в экстракорпоральной гемокоррекции», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что лечебный плазмаферез применяется в комплексной терапии более чем 100 соматических и неврологических заболеваний, в том числе при бронхиальной астме, подагре, хронических гепатитах, сепсисе, а также коронавирусной пневмонии.

«Подобный аппарат имеется в пензенском областном онкологическом диспансере и применяется для пациентов, находящихся в отделении реанимации, когда у них развиваются различные патологические состояния, с которыми не удается справиться другими способами», — напоминается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом
Житель Сердобска перевел более 1 млн. рублей на чужие счета по совету незнакомца Вратарь Корепанов пополнил состав пензенского «Дизеля»
Ямашкин назначен прокурором Кузнецка В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама