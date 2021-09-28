В пензенскую областную больницу поступил аппарат для плазмафереза Медицина

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Аппарат Plasauto Sigma, представляющий собой многофункциональную систему для проведения продленных процедур заместительной почечной терапии и лечебного плазмафереза, поступил в распоряжение пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Он позволяет сократить длительность лечения от полутора месяцев до одной недели и обрабатывать за одну процедуру до 16 литров крови и 6 литров плазмы. Особенностью данной системы является возможность проведения каскадной плазмафильтрации — одной из наиболее передовых технологий в экстракорпоральной гемокоррекции», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что лечебный плазмаферез применяется в комплексной терапии более чем 100 соматических и неврологических заболеваний, в том числе при бронхиальной астме, подагре, хронических гепатитах, сепсисе, а также коронавирусной пневмонии.

«Подобный аппарат имеется в пензенском областном онкологическом диспансере и применяется для пациентов, находящихся в отделении реанимации, когда у них развиваются различные патологические состояния, с которыми не удается справиться другими способами», — напоминается в сообщении.