В Пензенской области выявлены нарушения в обеспечении лекарствами детей с муковисцидозом Медицина

Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Нарушения в обеспечении лекарствами детей, страдающих муковисцидозом, выявлены в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Согласно региональному сегменту федерального регистра лиц, больных муковисцидозом, на территории региона проживают 17 таких детей. Изучение медицинской документации, опрос, а также анализ обращений родителей показали, что не все эти дети в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами, которые требуются им по жизненным показаниям», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что выявлены факты невыписки отдельными медицинскими учреждениями льготных рецептов на получение лекарств, как входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, так и подлежащих предоставлению бесплатно детям-инвалидам.

«Медицинские учреждения, в которых дети состоят на учете, не производили выписку лекарств по причине отсутствия их в аптечной сети. При этом должных мер к обеспечению больных лекарствами они не принимали, запросы ценовых предложений в адрес поставщиков, а также заявки в региональное министерство здравоохранения не направляли», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что после вмешательства надзорного ведомства двум больным, имеющим заключения врачебных медицинских комиссий о приеме базового лекарственного препарата «Дорназа альфа», относящегося к жизненно необходимым, произведена его выписка по торговому наименованию «Пульмозим».

«Еще двум детям выписаны рецепты на сопутствующие терапевтические лекарства», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время больные муковисцидозом дети-инвалиды обеспечены лекарственными препаратами.