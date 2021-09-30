В больнице №6 завершен ремонт эндоскопического оперблока Медицина

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Ремонт эндоскопического операционного блока пензенской клинической больницы имени Г.А. Захарьина, стартовавший в мае 2021 года, завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«В состав данного оперблока входят пять операционных залов с шестью операционными столами хирургического, гинекологического, оториноларингологического, урологического и ортопедического профилей», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что была произведена замена электрооборудования и выполнен косметический ремонт помещений.

«Финансовые средства на эти цели в размере 900 тыс. рублей выделены из собственных средств медицинской организации», — сказано в пресс-релизе.

По словам заведующего эндоскопическим оперблоком больницы №6 Олега Николашина, необходимость данных работ была обусловлена тем фактом, что последний раз капитальный ремонт там проводился более 10 лет назад.

«Операционные залы ремонтировались постепенно — в порядке очереди, чтобы не нарушать оперативный процесс и пациенты могли получать всю необходимую, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в прежнем режиме», — подчеркнул он.