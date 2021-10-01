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По программам «Земский фельдшер» и «Земская медсестра» будут трудоустроены более 20 человек

11:29 | 01.10.2021 | Медицина

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Более 20 человек будут трудоустроены в медучреждения Пензенской области до конца 2021 года по программам «Земский фельдшер» и Земская медицинская сестра». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

По программам «Земский фельдшер» и «Земская медсестра» будут трудоустроены более 20 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект «Земский фельдшер», созданный аналогично программе «Земский доктор», уже не первый год успешно реализуется в регионе. Главной целью является привлечение специалистов со средним медицинским образованием для работы в сельской местности и обеспечение доступности медицинской помощи для проживающих в отдаленных населенных пунктах. С 2021 года параллельно начала реализовываться программа «Земская медицинская сестра», которая позволила расширить список получателей выплат», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что благодаря данным программам в сентябре в ФАП села Мордовский Ишим Городищенского района трудоустроена медсестра, а в селе Дигилевка появился заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, ставка которого была вакантна с марта.

«При соблюдении требуемых условий всем участникам программы «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра» положена стимулирующая выплата в размере 500 тыс. рублей, которая может быть использована медицинским работником по собственному усмотрению», — напоминается в сообщении.

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