В Пензенской области проведут акцию «Чем опасен лишний вес?» Медицина

Пенза, 3 октября 2021. PenzaNews. Акция «Чем опасен лишний вес?» пройдет в Пензенской области в преддверии Всемирного дня борьбы с ожирением, который отмечается 11 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

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«Каждый желающий сможет узнать свой индекс здоровья. [...] Дополнительно можно будет провести анализ состава тела с помощью биоимпедансометрии. Анализ наглядно продемонстрирует количество жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы, что позволит определить биологический возраст человека, необходимость коррекции веса и оценить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени, суставов и так далее», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что эта процедура противопоказана при наличии кардиостимулятора и во время беременности.

Из сообщения следует, что 4, 5, 6 и 8 октября акция будет организована на территории торгово-развлекательного комплекса «Коллаж» в Пензе, 7 октября — в здании бассейна «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» села Засечного.

«В Пензенской области за 8 месяцев 2021 года избыточная масса тела зарегистрирована у 35,5% лиц, прошедших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Среди лиц трудоспособного возраста этот показатель составляет 24%», — отмечается в тексте.