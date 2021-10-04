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В Пензенскую область поступили четыре компьютерных томографа и 21 рентген-аппарат

17:59 | 04.10.2021 | Медицина

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Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Четыре компьютерных томографа и 21 рентген-аппарат приобретены для медицинских учреждений Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенскую область поступили четыре компьютерных томографа и 21 рентген-аппарат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тяжелое оборудование закуплено за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках региональных программ «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы» и «Развитие здравоохранения Пензенской области», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что для установки и ввода в эксплуатацию нового оборудования запланирован капитальный ремонт помещений.

«После подготовки помещений новые компьютерные томографы будут функционировать в нижнеломовском, сердобском и каменском межрайоных центрах, а также пензенской районной больнице», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что рентгенодиагностические комплексы будут установлены в 15 учреждениях здравоохранения.

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