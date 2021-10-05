В Пензенской области число инфекционных коек увеличено вдвое, больница Бурденко отдана под лечение COVID-19 Медицина

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Число инфекционных коек в Пензенской области увеличено вдвое — почти до 4 тыс.; областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко отдана под лечение коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В 24 медицинских организациях развернуто почти 4 тыс. инфекционных коек. Объем коечного фонда увеличен в два раза. Детские инфекционные койки впервые развернуты на базе кузнецкой межрайонной детской больницы. Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко перепрофилирована под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в отделениях реанимации находятся 140 пациентов, из которых половина моложе 50 лет.

«На кислородной поддержке находятся более 2 тыс. пациентов. Расход кислорода для поддержки всех пациентов исчисляется десятками тонн», — добавляется в сообщении.

Из текста следует, что по сравнению с предыдущими периодами чаще стали болеть беременные и родившие женщины, а также дети.