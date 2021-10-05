EN
21:17:06 Вторник, 5 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области число инфекционных коек увеличено вдвое, больница Бурденко отдана под лечение COVID-19

16:32 | 05.10.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 5 октября 2021. PenzaNews. Число инфекционных коек в Пензенской области увеличено вдвое — почти до 4 тыс.; областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко отдана под лечение коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области число инфекционных коек увеличено вдвое, больница Бурденко отдана под лечение COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 24 медицинских организациях развернуто почти 4 тыс. инфекционных коек. Объем коечного фонда увеличен в два раза. Детские инфекционные койки впервые развернуты на базе кузнецкой межрайонной детской больницы. Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. Бурденко перепрофилирована под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в отделениях реанимации находятся 140 пациентов, из которых половина моложе 50 лет.

«На кислородной поддержке находятся более 2 тыс. пациентов. Расход кислорода для поддержки всех пациентов исчисляется десятками тонн», — добавляется в сообщении.

Из текста следует, что по сравнению с предыдущими периодами чаще стали болеть беременные и родившие женщины, а также дети.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе выделили отдельные амбулатории для повторного приема пациентов с коронавирусом Жительница Заречного перевела мошенникам более 1 млн. рублей
В Пензе подготовили технику для противогололедной обработки мостов и путепроводов В Пензенской области за сутки подтвержден 251 случай заражения коронавирусом
В Пензенскую область поступили четыре компьютерных томографа и 21 рентген-аппарат Годовой план реализации программы «Стимул» в Пензенской области выполнен на 72,7%
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама