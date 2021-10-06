В Пензе инвалид получил необходимое лекарство после вмешательства прокуратуры Медицина

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. 89-летний инвалид I группы, состоящий на учете в поликлинике №14 ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе, обеспечен необходимым лекарством после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

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«Врачом ему был рекомендован прием лекарственного препарата «Мемантин». Указанное лекарство входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи. Инвалид имеет право на получение указанного лекарственного средства бесплатно, однако не был обеспечен им в связи с длительностью проведения закупочных процедур», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по итогам проведенной проверки было внесено представление главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника».

«В результате прокурорского вмешательства инвалид на год обеспечен необходимым лекарством», — сказано в тексте.