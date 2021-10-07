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Новое лабораторное оборудование приобретено для детских поликлиник Пензы

15:26 | 07.10.2021 | Медицина

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Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Шесть единиц нового лабораторного оборудования стоимостью 297 тыс. рублей приобретено по программе обязательного медицинского страхования для структурных подразделений ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Новое лабораторное оборудование приобретено для детских поликлиник Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Медицинская настольная центрифуга Liston, рассчитанная на размещение 12 пробирок, предназначена для подготовки проб к анализам методом центрифугирования. Подобный процесс применяется в лабораторной практике для разделения разнообразных смесей и субстанций на части путем сепарации при помощи центробежной силы, которая и обеспечивает разделение их на составляющие. Медленная скорость вращения ротора центрифуги используются для отделения сыворотки крови, осадков мочи, при серологических исследованиях и для осаждения эритроцитов», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что оборудование позволит нарастить темпы проведения исследований.

«Так, благодаря появлению дополнительных медицинских центрифуг в детской поликлинике №6 появилась возможность центрифугировать более 400 лабораторных проб крови и 250 мочи в сутки, что немаловажно в период сезонного повышения уровня простудных заболеваний среди детского населения и проведения осенней диспансеризации в образовательных учреждениях Пензы, когда существенно увеличивается количество выполняемых исследований», — отмечается в сообщении.

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