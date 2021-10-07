В Пензенской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан Медицина

Пенза, 7 октября 2021. PenzaNews. Обязательная вакцинация от новой коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан введена в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по региону Михаил Перекусихин в четверг, 7 октября.

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«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области расценивается как неблагополучная. Несмотря на проводимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, заболеваемость населения региона COVID-19 остается высокой. Ежесуточное количество заболевших лиц составляет 239–243 случая, в период с 39-й недели 2021 года отмечается тенденция к росту заболеваемости. Коэффициент распространения достигает 1,03–1,04», — отмечается в документе.

В нем добавляется, что с 27 сентября по 3 октября в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 737 новых случаев COVID-19, показатель составил 134,56 на 100 тыс. населения; суммарно за период с 1 января 2021 года выявлено 45 тыс. 551 случай, показатель — 3 тыс. 528,63 на 100 тыс. населения.

«Установлено смещение заболеваемости на более молодые контингенты населения трудоспособного возраста; на группу 18–49 лет приходится 50,5% заболевших, на группу 50–64 года — 21,2%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население — 27,8%, учащиеся и воспитанники — 8,6%, пенсионеры — 25,8%, прочие группы населения — 37,8%», — сказано в постановлении.

В нем подчеркивается, что охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции, который составляет 59,3%, остается недостаточным.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров; бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг; салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций; организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; государственным гражданским служащим и подведомственных им организаций», — говорится в документе.

В нем особо обращается внимание на то, что это требование не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с действующими документами Минздрава России.

Из постановления следует, что руководители организаций, осуществляющих деятельность в перечисленных сферах, должны в срок до 15 ноября 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 декабря текущего года — вторым компонентом вакцины, прошедшей госрегистрацию в России, не менее 80% от общей численности работников.

«Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 15 ноября 2021 года лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, с 15 декабря 2021 года — лиц, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления», — добавляется в документе.