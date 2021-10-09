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Пензенцам предложили проверить работу легких и сердца

11:32 | 09.10.2021 | Медицина

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Пенза, 9 октября 2021. PenzaNews. Представители пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики предложили жителям региона проверить работу легких и сердца в ходе акции, приуроченной ко Всемирному дню спирометрии и легочного здоровья, который отмечается 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Пензенцам предложили проверить работу легких и сердца. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, 11, 12, 13 и 15 октября проверить функцию внешнего дыхания с помощью спирометрии и сделать электрокардиографию можно будет в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж».

14 октября акция состоится в здании бассейна «Сура».

Помимо этого, будет осуществляться контроль уровня глюкозы и холестерина, чтобы оценить риск смертельного исхода от сердечно-сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет. По итогам обследования врач даст участникам акции необходимые рекомендации.

Предполагается, что мероприятия будут проводиться при соблюдении санитарных норм и предъявлении QR-кода сертификата о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании.

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