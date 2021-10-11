В пензенском Минздраве сообщили о возобновлении работы пунктов вакцинации в ТЦ Медицина

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Пункты вакцинации в торговых центрах «СаниМарт» и «Коллаж» в Пензе, работа которых ранее была приостановлена, вновь будут открыты для посетителей с понедельника, 11 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем отмечается, что в будние они будут функционировать с 15.00 до 18.00.

«Время работы, по которому пункты вакцинации будут работать в выходные дни, уточняется», — добавляется в тексте.

В сообщении также обращается внимание на то, что по будням действует пункт вакцинации в доме молодежи на улице Кирова в Пензе.

«Сделать прививку по указанным адресам теперь можно не только от новой коронавирусной инфекции, но и от гриппа», — подчеркивается в тексте.