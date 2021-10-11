В Пензе 12–15 октября будут работать передвижные пункты вакцинации Медицина

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Передвижные пункты вакцинации будут работать в Пензе с 12 по 15 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Начиная со вторника для удобства жителей областного центра организована работа мобильных медицинских комплексов, в которых можно получить прививку от гриппа или коронавируса в непосредственной близости от места проживания», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что сделать прививку сможет любой гражданин вне зависимости от прописки абсолютно бесплатно при предъявлении паспорта и СНИЛС.

Из сообщения следует, что 12 октября передвижной медицинский комплекс будет находиться в Железнодорожном районе на улице Бакунина напротив торгового центра «ЦУМ», 13-го — в Октябрьском у дома №146 на проспекте Победы, 14-го — в Ленинском у дома №113 на улице Тимирязева, затем — у дома №33 на улице Карпинского; 15-го — в Первомайском у дома №119 на улице Калинина и у дома №8 на улице Воронова.

«Для вакцинации от коронавируса применяются препараты «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») и «Спутник Лайт», от гриппа — «Совигрипп», — уточняется в тексте.