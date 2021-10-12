EN
13:59:07 Вторник, 12 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский гериатр ответит на вопросы о вакцинации пожилых от гриппа и коронавируса

09:10 | 12.10.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Гериатр Ольга Мусаилова ответит на вопросы о вакцинации пожилых людей от гриппа и коронавируса в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую среду, 13 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пензенский гериатр ответит на вопросы о вакцинации пожилых от гриппа и коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эпидемиологическая ситуация по распространению инфекционных заболеваний в Пензенской области остается неблагополучной. Основную группу риска, наиболее подверженную заражению гриппом и COVID-19, составляют люди старше 60 лет. Связно это в первую очередь с возрастным ослаблением иммунитета и наличием хронических заболеваний», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что для снижения рисков тяжелого течения заболевания и предотвращения осложнений после болезни особенно остро в настоящее время стоит вопрос иммунизации лиц старшей возрастной группы.

Новости партнеров
Читайте также
Уголовное дело возбуждено по факту кражи имущества из детского лагеря под Пензой В Пензенской области за сутки подтверждено 295 случаев заражения коронавирусом
Житель Пензы выращивал коноплю в лесополосе вблизи дач В Кузнецке прокуратура предостерегла застройщика от несанкционированного строительства
Более 30 человек ночью тушили пожар в коттеджном поселке «Дубрава» В Пензе 12–15 октября будут работать передвижные пункты вакцинации
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама