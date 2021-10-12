Пензенский гериатр ответит на вопросы о вакцинации пожилых от гриппа и коронавируса Медицина

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Гериатр Ольга Мусаилова ответит на вопросы о вакцинации пожилых людей от гриппа и коронавируса в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах пензенского центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую среду, 13 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Эпидемиологическая ситуация по распространению инфекционных заболеваний в Пензенской области остается неблагополучной. Основную группу риска, наиболее подверженную заражению гриппом и COVID-19, составляют люди старше 60 лет. Связно это в первую очередь с возрастным ослаблением иммунитета и наличием хронических заболеваний», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что для снижения рисков тяжелого течения заболевания и предотвращения осложнений после болезни особенно остро в настоящее время стоит вопрос иммунизации лиц старшей возрастной группы.