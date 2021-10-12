Эпидпорог по ОРВИ превышен в Пензенской области на 80,7% Медицина

Пенза, 12 октября 2021. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превышает уровень эпидпорога на 80,7%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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«Всего в течение 40-й недели 2021 года было зарегистрировано 5 тыс. 127 случаев ОРВИ», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что это на 0,5% меньше, чем неделей ранее; при этом показатель заболеваемости составил 385 на 100 тыс. населения.

«Пороговый уровень заболеваемости превышен среди лиц старше 15 лет на 152,42%», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что в Пензе эпидпорог по ОРВИ превышен на 93,7%, за неделю зафиксировано 2 тыс. 521 случай, показатель заболеваемости составил 483,8 на 100 тыс. населения.

«Заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе в течение 40-й недели 2021 года во всех возрастных группах детей ниже контрольного уровня, по взрослому населению превышение на 112,14%», — говорится в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что иммунизацией против гриппа планируется охватить более 60% населения — 823,4 тыс. человек, при этом по состоянию на 10 октября привиты 194 тыс. 93 взрослых и 43 тыс. 442 ребенка.