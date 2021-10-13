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В Пензенской области развернули более 4,3 тыс. инфекционных коек

18:17 | 13.10.2021 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Более 4,3 тыс. инфекционных коек развернуто в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе совещания, которое полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел с главами регионов ПФО в режиме видеоконференции в среду, 13 октября.

В Пензенской области развернули более 4,3 тыс. инфекционных коек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в 24 медицинских организациях развернуто 4 тыс. 309 инфекционных коек, из которых 2 тыс. 328 подключены к кислороду», — сказал Олег Мельниченко.

По его словам, действует 12 ПЦР-лабораторий, в том числе семь — в государственных учреждениях здравоохранения.

«В Пензенской области организовано 75 пунктов вакцинирования против коронавируса. Организована работа более 30 прививочных бригад, шести мобильных медицинских комплексов. Первую аппликацию получили 480 тыс. 671 человек, завершили вакцинацию 440 тыс. 939 человек», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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