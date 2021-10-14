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Определен график работы пунктов вакцинации в торговых центрах Пензы в выходные дни

13:57 | 14.10.2021 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области сообщило о графике работы пунктов вакцинации в торговых центрах Пензы в выходные дни.

Определен график работы пунктов вакцинации в торговых центрах Пензы в выходные дни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, сделать прививку как от новой коронавирусной инфекции, так и от гриппа можно в ТЦ «СаниМарт» и ТРК «Коллаж» с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 12.00 до 18.00.

Пункт вакцинации в «Доме молодежи» работает по будням с 14.00 до 19.00.

«Ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в регионе остается крайне напряженной, а вакцинация — единственный надежный способ избежать осложненного течения заболевания. По состоянию на 14 октября 2021 года первый компонент получили 489 тыс. 25 жителей региона, завершили вакцинацию полностью 443 тыс. 582 человека», — говорится в сообщении Минздрава Пензенской области.

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