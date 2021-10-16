На оснащение пензенских больниц, принимающих пациентов с COVID-19, направят 76,8 млн. рублей Медицина

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. 76,8 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на оснащение государственных медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в постановлении регионального правительства №697-пП «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2021 год», которое подписал губернатор Олег Мельниченко.

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В документе уточняется, что средства будут потрачены на приобретение концентраторов кислорода и аппаратов плазмафереза.

Из текста постановления также следует, что еще 8 млн. рублей решено выделить «на ремонт и восстановление работоспособности имущества государственных медицинских организаций Пензенской области».