EN
19:14:24 Суббота, 16 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На оснащение пензенских больниц, принимающих пациентов с COVID-19, направят 76,8 млн. рублей

13:44 | 16.10.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. 76,8 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на оснащение государственных медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в постановлении регионального правительства №697-пП «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2021 год», которое подписал губернатор Олег Мельниченко.

На оснащение пензенских больниц, принимающих пациентов с COVID-19, направят 76,8 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В документе уточняется, что средства будут потрачены на приобретение концентраторов кислорода и аппаратов плазмафереза.

Из текста постановления также следует, что еще 8 млн. рублей решено выделить «на ремонт и восстановление работоспособности имущества государственных медицинских организаций Пензенской области».

Новости партнеров
Читайте также
В Нижнеломовском районе возбуждено дело по факту травмирования механизатора В Пензе в декларациях глав управлений и директоров учреждений выявлены недостоверные сведения
Автопарк учреждений здравоохранения Пензенской области пополнили новые автомобили Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года»
В Пензенской области за сутки подтверждено 312 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина заплатил 21 тыс. рублей за интимные услуги, но не получил их
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама