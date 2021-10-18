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В пензенский клинический центр крови поступил новый аппарат для плазмафереза

15:24 | 18.10.2021 | Медицина

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Новая система для плазмафереза «Аврора» поступила в пензенский областной клинический центр крови. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенский клинический центр крови поступил новый аппарат для плазмафереза. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Система предназначена для проведения процедур плазмафереза с использованием одноразовой расходной системы Plasmacell, имеющей мембранный принцип сепарации крови. Аппарат представляет собой обновленную и усовершенствованную версию одного из самых распространенных устройств для плазмафереза», — отмечается в пресс-релизе.

В нем поясняется, что система имеет удобный экран для донора, позволяющий обеспечивать его необходимой информацией во время процедуры.

«Низкий экстракорпоральный объем — 200 мл — сводит к минимуму риск развития побочных реакций», — сказано в тексте.

В сообщении подчеркивается, что аппарат позволяет получать плазму наивысшего качества, практически не содержащую клеток крови.

«Оборудование приобретено за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2022 годы», — уточняется в пресс-релизе.

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