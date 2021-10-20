Эпидпорог по ОРВИ в Пензенской области превышен почти на 87% Медицина

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Суммарная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области превысила уровень эпидпорога на 86,9%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

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«Всего в течение 41-й недели 2021 года — с 11 по 17 октября — зарегистрировано 5 тыс. 592 случая ОРВИ, [показатель составил] 419,9 на 100 тыс. населения», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,3%.

Из сообщения следует, что относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в Кузнецке, Сердобском, Мокшанском, Шемышейском, Башмаковском, Сосновоборском районах, Пензе, Никольском и Нижнеломовском районах.

«Пороговый уровень заболеваемости превышен среди лиц старше 15 лет на 173,11%», — отмечается в нем.

В тексте сказано, что в Пензе за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 30,6%, показатель составил 631,9 на 100 тыс. населения, эпидпорог превышен на 127,8%.