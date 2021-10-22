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В Пензенской области резерв коечного фонда составляет около 6% — губернатор

11:19 | 22.10.2021 | Медицина

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Пенза, 22 октября 2021. PenzaNews. Резерв коечного фонда в Пензенской области составляет около 6%. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко, комментируя законопроект о внесении изменений в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания в пятницу, 22 октября.

В Пензенской области резерв коечного фонда составляет около 6% — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На самом деле мы вынуждены нести дополнительные бюджетные расходы в части борьбы с ковидом. Вы понимаете, что мы находимся в достаточно непростой ситуации. Резерв коечного фонда, который на сегодняшний день развернут у нас, составляет около 6%. Ежесуточная госпитализация составляет где-то порядка 320 человек в сутки. Скорая помощь работала на пике, выполняя 2 тыс. выездов. Все это огромную нагрузку возлагает на нашу систему здравоохранения», — сказал он.

Олег Мельниченко добавил, что в сложившейся ситуации требуется приобрести кислородные концентраторы и оборудование для плазмафереза для спасения людей, находящихся между жизнью и смертью.

По его словам, также необходимо предусмотреть финансирование на приобретение лекарственных препаратов.

«Ну и, соответственно, для наших медицинских работников, которые работают в тяжелейших условиях, надо создавать хотя бы какие-то преференции», — отметил глава региона.

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