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Стал известен график работы мобильного пункта вакцинации в Пензе с 25 по 30 октября

10:33 | 24.10.2021 | Медицина

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Пенза, 24 октября 2021. PenzaNews. График работы мобильного пункта вакцинации в период с 25 по 30 октября размещен на официальном сайте администрации Пензы.

Стал известен график работы мобильного пункта вакцинации в Пензе с 25 по 30 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, специальный автобус будет работать в жилых микрорайонах: жители города смогут сделать прививку от коронавируса рядом с домом.

«Перед прививкой проводятся осмотр и консультация врача ГБУЗ «Городская поликлиника». При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС», — сказано в тексте.

Согласно опубликованным сведениям, в понедельник, 25 октября, с 10.00 до 14.00 жители смогут сделать прививку на площадке около роллердрома на территории парка «Комсомольский» в Октябрьском районе.

Во вторник, 26 октября, мобильный пункт вакцинации будет функционировать в Первомайском районе у двух магазинов «Авокадо» — с 10.00 до 12.00 на улице Черниговской, 30А, с 12.00 до 14.00 — на улице Бухарской, 65А.

В среду, 27 октября, работа пункта вакцинации с 10.00 до 12.00 будет организована рядом с магазином «Уза» на улице Батумской, 2А, с 12.00 до 14.00 — около здания центра народного художественного творчества Пензенского района на улице Терновского, 127А.

В четверг, 28 октября, с 10.00 до 13.00 специальный автобус будет находиться у магазина «Веселовский» на улице Ферганской, 11А, с 13.00 до 14.00 — у магазина «Продукты» на улице Мереняшева, 32.

В пятницу и субботу передвижной пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 14.00 в Ленинском районе Пензы: 29 октября — у магазина «Журавушка» на улице Красноармейской, 70А, 30 октября — около магазина «Продукты» на улице Некрасова, 43/1.

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