В Пензенскую область поступила очередная партия детской вакцины против гриппа Медицина

Пенза, 24 октября 2021. PenzaNews. Очередная партия вакцины против гриппа «Совигрипп» для детского населения в количестве 158,3 тыс. доз поступила в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем отмечается, что вакцинация детского населения началась с сентября, на сегодняшний день привито более 45 тыс. детей.

«Препарат «Совигрипп» показан к применению у детей с шестимесячного возраста. В ближайшее время вакцина будет распределена в медицинские организации Пензенской области согласно плану иммунизации детей. Прививаются неорганизованные дети, дети, посещающие детские дошкольные образовательные учреждения, учащиеся 1-11 классов, студенты, не достигшие 18-летнего возраста», — сказано в тексте.