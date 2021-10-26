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Стало известно, как будут работать поликлиники в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября

14:13 | 26.10.2021 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. График работы поликлиник в Пензенской области в период предстоящих нерабочих дней, установленных указом президента России №595 с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, опубликован на сайте регионального Минздрава.

Стало известно, как будут работать поликлиники в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поликлиники районных и межрайонных больниц, поликлиники ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» в период с 30 октября по 7 ноября будут работать все дни. Все плановые приемы врачей, запись к которым уже оформлена по предварительной записи, состоятся по запланированному графику», — подчеркивается в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что 31 октября, 4, 5 и 7 ноября работа будет организована в режиме оказания неотложной медицинской помощи в условиях поликлиник и на дому.

«Вызовы для обслуживания на дому будут приниматься в контакт-центрах с 8.00 до 14.00», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что поликлиники участковых больниц в районах будут функционировать 30 октября, 1, 2, 3 и 6 ноября по графику; 31 октября, 4, 5 и 7 ноября — выходные дни.

Из него также следует, что графики работы и телефоны дежурных администраторов можно найти на сайте учреждений здравоохранения.

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