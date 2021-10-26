Обнародован график работы пунктов вакцинации в Пензенской области с 30 октября по 7 ноября Медицина

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. График работы пунктов вакцинации в Пензенской области в период предстоящих нерабочих дней, установленных указом президента России №595 с 30 октября по 7 ноября в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, опубликован на сайте регионального Минздрава.

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«Независимо от праздничного или выходного дня, вакцинация против новой коронавирусной инфекции будет осуществляться как в медицинских организациях, так и в торговых центрах», — подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что в 13 из 14 взрослых городских поликлиник пункты вакцинации будут функционировать 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября с 8.00 до 14.00; 1, 2, 3 и 5 ноября — с 8.00 до 19.00.

«В торговых центрах «Горизонт», «Весна», «Коллаж», «СаниМарт», «Ритэйл Парк», «Атак» на улице Антонова, «Универсам 175» сделать прививку можно будет в любой день с 30 октября по 7 ноября с 12.00 до 18.00», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что график работы пункта вакцинации в доме молодежи станет известен позднее.