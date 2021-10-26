Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов с высокими темпами вакцинации Медицина

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов с наиболее высокими темпами вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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«Всего у нас работает более 15 тыс. вакцинальных пунктов. Регионы наращивают их число, в том числе Санкт-Петербург, где из-за высокого количества обращений тут же были развернуты дополнительные пункты вакцинации. Вакцин в регионах достаточно. Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тыс. населения сегодня в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пензенская область, Курганская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежская область, Республика Мордовия», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое состоялось в режиме видеоконференции во вторник, 26 октября.

По словам министра, наиболее низкие темпы и удельный вес вакцинированных отмечаются в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Ингушетии, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае и Дагестане.

«Это те регионы, которым необходимо нарастить темпы вакцинации. Технических препятствий для получения вакцины сегодня нет во всей стране», — цитирует Михаила Мурашко пресс-служба правительства РФ.