EN
20:31:04 Вторник, 26 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов с высокими темпами вакцинации

16:09 | 26.10.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов с наиболее высокими темпами вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Мурашко назвал Пензенскую область в числе регионов с высокими темпами вакцинации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего у нас работает более 15 тыс. вакцинальных пунктов. Регионы наращивают их число, в том числе Санкт-Петербург, где из-за высокого количества обращений тут же были развернуты дополнительные пункты вакцинации. Вакцин в регионах достаточно. Наиболее высокие темпы вакцинации на 100 тыс. населения сегодня в таких регионах, как Чукотский автономный округ, Пензенская область, Курганская область, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ, Воронежская область, Республика Мордовия», — сказал он в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое состоялось в режиме видеоконференции во вторник, 26 октября.

По словам министра, наиболее низкие темпы и удельный вес вакцинированных отмечаются в Кабардино-Балкарии, Кемеровской области, Коми, Ингушетии, Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае и Дагестане.

«Это те регионы, которым необходимо нарастить темпы вакцинации. Технических препятствий для получения вакцины сегодня нет во всей стране», — цитирует Михаила Мурашко пресс-служба правительства РФ.

Новости партнеров
Читайте также
Завершено строительство сетей канализации в микрорайоне №8 Арбеково — мэрия Пресечена деятельность межрегиональной наркогруппировки
В Пензенской области за сутки подтверждено 346 случаев заражения коронавирусом «Пензаэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Терновка»
В Пензе женщина оформила кредит почти на 950 тыс. рублей и перевела деньги неизвестным «Ростелеком» охватил оптикой еще пять зданий в арт-поместье «Новые берега»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама