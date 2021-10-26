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Пензенская область названа среди регионов, где результаты теста на COVID-19 ждут 5–6 дней

17:01 | 26.10.2021 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе регионов, где люди ждут результаты теста на COVID-19 по 5–6 дней, что, по ее словам, является недопустимым.

Пензенская область названа среди регионов, где результаты теста на COVID-19 ждут 5–6 дней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После введения более недели назад нормы срока выдачи результатов тестов в 24 часа от момента поступления в лабораторию до момента выдачи результата нами 21 октября была запущена горячая линия, на которую принято 812 обращений граждан, из них более 400 — только в 10 регионах. Есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит 5–6 дней, — это Тверская, Пензенская, Челябинская области и целый ряд других субъектов, — что, безусловно, недопустимо», — сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, которое состоялось в режиме видеоконференции во вторник, 26 октября.

«Я дала поручение о необходимости жесткого реагирования на такие задержки, на невыполнение постановления главного государственного санитарного врача, что сегодня и выполняется», — цитирует Анну Попову пресс-служба правительства России.

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