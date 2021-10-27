Число инфекционных коек в Пензенской области превысило 4,5 тыс. — Минздрав Медицина

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Число инфекционных коек, развернутых в больницах Пензенской области, превысило 4,5 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«На территории региона сохраняется стабильно неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. На сегодняшний день в 24 медицинских организациях развернуто 4 тыс. 543 инфекционные койки; дополнительно к действующим 40 реанимационным койкам еще 20 реанимационных коек организовано в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вследствие агрессивности вируса состояние больного может ухудшиться в течение суток.

«В стационары все чаще поступают молодые люди без отягощенного анамнеза», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что в целях предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции в регионе действует ряд ограничений и проводится вакцинация населения, причем для некоторых категорий граждан она является обязательной.