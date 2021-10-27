EN
19:43:00 Среда, 27 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Число инфекционных коек в Пензенской области превысило 4,5 тыс. — Минздрав

15:20 | 27.10.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Число инфекционных коек, развернутых в больницах Пензенской области, превысило 4,5 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Число инфекционных коек в Пензенской области превысило 4,5 тыс. — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории региона сохраняется стабильно неблагополучная эпидемиологическая ситуация по COVID-19. На сегодняшний день в 24 медицинских организациях развернуто 4 тыс. 543 инфекционные койки; дополнительно к действующим 40 реанимационным койкам еще 20 реанимационных коек организовано в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вследствие агрессивности вируса состояние больного может ухудшиться в течение суток.

«В стационары все чаще поступают молодые люди без отягощенного анамнеза», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что в целях предотвращения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции в регионе действует ряд ограничений и проводится вакцинация населения, причем для некоторых категорий граждан она является обязательной.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенцам напомнили о возможности списать пени при погашении долгов за тепло и горячую воду Новый рентгенодиагностический комплекс введен в эксплуатацию в пензенском центре СВМП
Число инфекционных коек в пензенском санатории имени Володарского увеличат до 200 Часть средств при реконструкции дорог будут направлять на обеспечение безопасности
В Пензе обнаружен новый для региона вид птиц В Белинском районе дерево насмерть придавило мужчину, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама