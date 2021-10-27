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Новый рентгенодиагностический комплекс введен в эксплуатацию в пензенском центре СВМП

16:49 | 27.10.2021 | Медицина

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Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Рентгенодиагностический комплекс «Медиграф» стоимостью 8 млн. 860 тыс. рублей, приобретенный за счет средств регионального бюджета, введен в эксплуатацию в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Новый рентгенодиагностический комплекс введен в эксплуатацию в пензенском центре СВМП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Система управления обеспечивает легкость и скорость исследования, позволяет регулировать высоту деки в широком диапазоне, что облегчает процесс укладки пациентов, особенно пожилых, людей с ограниченными возможностями и детей. Широкий диапазон подвижек штатива обеспечивает возможность реализации даже самых сложных проекций и нестандартных укладок. Программное обеспечение позволяет автоматически установить параметры экспозиции и совместить со стандартом обработки, хранения, печати и передачи информации в единой системе медицинской визуализации», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что такое оборудование отлично зарекомендовало себя во многих лечебных учреждениях страны.

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