Наркологическая служба Пензенской области пополнилась четырьмя новыми специалистами Медицина

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Наркологическая служба Пензенской области пополнилась четырьмя новыми специалистами: после обучения в целевой ординатуре два психиатра-нарколога приступили к работе в областной наркологической больнице, один — в кузнецкой межрайонной, а четвертый, который является участником программы «Земский доктор», — в колышлейской районной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Дефицит врачей этой специальности очень острый. Врач-нарколог — это одновременно и психолог, и психотерапевт. Его работа направлена на избавление от зависимости путем решения психологических проблем и устранения негативных последствий длительного употребления отравляющих головной мозг веществ, приводящих к разрушению личности», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что этим врачам приходится работать с разными пациентами, среди которых — люди, вернувшиеся из мест лишения свободы, а также асоциальные личности с разрушенной психикой.

«Специалист должен найти к ним подход, убедить в необходимости безотлагательного лечения», — подчеркивается в сообщении.