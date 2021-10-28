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Наркологическая служба Пензенской области пополнилась четырьмя новыми специалистами

10:57 | 28.10.2021 | Медицина

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Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Наркологическая служба Пензенской области пополнилась четырьмя новыми специалистами: после обучения в целевой ординатуре два психиатра-нарколога приступили к работе в областной наркологической больнице, один — в кузнецкой межрайонной, а четвертый, который является участником программы «Земский доктор», — в колышлейской районной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Наркологическая служба Пензенской области пополнилась четырьмя новыми специалистами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дефицит врачей этой специальности очень острый. Врач-нарколог — это одновременно и психолог, и психотерапевт. Его работа направлена на избавление от зависимости путем решения психологических проблем и устранения негативных последствий длительного употребления отравляющих головной мозг веществ, приводящих к разрушению личности», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что этим врачам приходится работать с разными пациентами, среди которых — люди, вернувшиеся из мест лишения свободы, а также асоциальные личности с разрушенной психикой.

«Специалист должен найти к ним подход, убедить в необходимости безотлагательного лечения», — подчеркивается в сообщении.

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