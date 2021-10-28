Число инфекционных коек в пензенской областной больнице увеличено до 870 Медицина

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. Число инфекционных коек, развернутых в пензенской областной клинической больнице имени Н.Н. Бурденко, увеличено до 870. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«К действующему инфекционному стационару пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко добавлены еще три этажа соседнего корпуса №7. Теперь это единый ковидный госпиталь с общим переходом», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что число реанимационных коек доведено до 72.

«Перепрофилированное здание 9-этажного стационара главной больницы области на 700 инфекционных коек и реанимация на 60 коек уже заполнены на 100%», — отмечается в сообщении.