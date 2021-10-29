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В Пензенской области число коек для больных с COVID-19 превысило 4,7 тыс.

09:55 | 29.10.2021 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Свыше 4,7 тыс. коек развернуто в учреждениях здравоохранения Пензенской области для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

В Пензенской области число коек для больных с COVID-19 превысило 4,7 тыс. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Система здравоохранения работает в настоящий момент с огромными перегрузками. Эти перегрузки прежде всего связаны с тем, что большое количество коечного фонда в настоящий момент перепрофилировано под работу с больными, пораженными ковидом. Коллеги, если говорить о цифрах, то в настоящий момент развернуто 4 тыс. 713 коек. Это составляет 50% всего госпитального фонда лечебных учреждений Пензенской области», — сказал он в ходе встречи губернатора Олега Мельниченко с представителями бизнес-сферы, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 29 октября.

По словам Вячеслава Космачева, увеличение числа инфекционных коек влечет неудобства для жителей региона, которые «не могут получить своевременно плановую медицинскую помощь».

Вместе с тем он назвал эту меру необходимой, поскольку пораженные ковидом пациенты должны получать адекватное лечение.

«Только за счет определенных превентивных мероприятий и своевременной перепрофилизации коек наш регион не зашел в ту зону, когда вся система здравоохранения была бы парализована», — подчеркнул Вячеслав Космачев.

Он добавил, что ситуация отслеживается ежедневно и с учетом показателей заболеваемости принимаются решения о наращивании числа инфекционных коек или их перепрофилировании для оказания плановой медицинской помощи.

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