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В Пензенской области в реанимациях находятся 205 человек, из них 146 — на ИВЛ

10:17 | 29.10.2021 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. 205 человек находятся в реанимациях учреждений здравоохранения Пензенской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев, комментируя текущую ситуацию с распространением коронавируса в ходе встречи губернатора Олега Мельниченко с представителями бизнес-сферы, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 29 октября.

В Пензенской области в реанимациях находятся 205 человек, из них 146 — на ИВЛ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Очень много больных в тяжелом и крайне тяжелом положении. [...] В настоящий момент количество реанимационных коек в области увеличено до 246. Это в 2,5 раза выше, чем в первую волну. На сегодняшнее утро в реанимациях находятся 205 пациентов, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких — 146 человек», — сказал Вячеслав Космачев.

Он отметил, что это огромная цифра, которая требует напряженной работы как медперсонала, так и медицинской техники.

По словам Вячеслава Космачева, среди 146 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ, 98 — жители Пензенской области старше 60 лет.

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