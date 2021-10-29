В Пензенской области на кислородной поддержке находятся более 2,8 тыс. человек Медицина

Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Более 2,8 тыс. человек находятся на кислородной поддержке в Пензенской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев, комментируя текущую ситуацию с распространением коронавируса в ходе встречи губернатора Олега Мельниченко с представителями бизнес-сферы, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 29 октября.

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«Ежедневно расходуется большое количество кислорода, чтобы всех больных, которым требуется кислородотерапия, обеспечить кислородом. На утро на кислородной поддержке у нас находятся 2 тыс. 836 человек», — сказал он.

Вячеслав Космачев добавил, что ежесуточно в Пензенской области расходуется 16,5–17 тонн кислорода.