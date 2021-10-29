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В Пензенской области на дооснащение больниц с начала года выделено более 550 млн. рублей

11:14 | 29.10.2021 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Более 550 млн. рублей выделено из бюджета Пензенской области с начала 2021 года на дооснащение больниц. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев, комментируя текущую ситуацию с распространением коронавируса в ходе встречи губернатора Олега Мельниченко с представителями бизнес-сферы, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 29 октября.

В Пензенской области на дооснащение больниц с начала года выделено более 550 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«То оборудование, которое было предусмотрено для плановой работы лечебных учреждений, явно не обеспечивало полной потребности. [...] За 2021 год из средств бюджета Пензенской области для дооснащения лечебных учреждений было выделено более 550 млн. рублей», — сказал он.

Вячеслав Космачев, что в дополнение к федеральному финансированию из бюджета региона было выделено более 50 млн. рублей на приобретение медикаментов для амбулаторного лечения COVID-19.

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