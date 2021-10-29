В Пензенской области приобретено 4 кислородные станции и 800 прикроватных концентраторов Медицина

Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Четыре стационарные кислородные станции на сумму 110 млн. рублей и 800 прикроватных концентраторов на 72 млн. рублей приобретено за счет средств бюджета Пензенской области для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

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«Мы оперативно заключили договора, и сейчас уже начинается установка стационарных кислородных станций. За счет бюджета Пензенской области приобретено четыре стационарные кислородные станции на сумму 110 млн. рублей. Сейчас уже в инфекционной больнице [пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи ] станция устанавливается. Следующая станция в ближайшие две недели будет установлена в областной больнице [имени Н.Н. Бурденко], потом — в 4-й [клинической больнице Пензы] и еще одна — в инфекционной больнице. Таким образом, мы максимально собственными ресурсами закрываем потребность лечебных учреждений в кислороде, чтобы не было такой привязки к внешнему кислороду, от которой иногда возникают очень большие проблемы», — сказал Вячеслав Космачев, комментируя текущую ситуацию с распространением коронавируса в ходе встречи губернатора Олега Мельниченко с представителями бизнес-сферы, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 29 октября.

«С учетом тех сложностей, которые возникли в России, [...] за счет средств бюджета Пензенской области в экстренном режиме было принято решение еще дополнительно приобрести 800 прикроватных концентраторов на сумму 72 млн. рублей. В настоящий момент 200 концентраторов уже поступило, и 600 концентраторов поступает в ближайшую неделю в лечебные учреждения. Таким образом, мы постарались максимально закрыть ту проблему, которая возникает по всей России с доставкой кислорода», — добавил он.