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На дооснащение медицинских лабораторий в Пензенской области направлено более 120 млн. рублей

14:52 | 29.10.2021 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Более 120 млн. рублей направлено на дооснащение медицинских лабораторий в Пензенской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства – министра здравоохранения региона Вячеслав Космачев, комментируя текущую ситуацию с распространением коронавируса в ходе встречи губернатора Олега Мельниченко с представителями бизнес-сферы, состоявшейся в режиме видеоконференции в пятницу, 29 октября.

На дооснащение медицинских лабораторий в Пензенской области направлено более 120 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы поняли, что при таких огромных нагрузках то оснащение лабораторий, которое есть в настоящий момент, категорически не устраивает, [...] поэтому из средств бюджета Пензенской области оперативно было выделено более 120 млн. рублей для дооснащения лабораторий», — сказал он.

Вячеслав Космачев добавил, что приобретенное оборудование позволит увеличить объем необходимых анализов в 2,5 раза.

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