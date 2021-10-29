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Пензенская больница №6 получила новое реабилитационное оборудование

16:57 | 29.10.2021 | Медицина

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Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Пензенская клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина, на базе которой действует один из двух региональных сосудистых центров, получила четыре единицы нового реабилитационного оборудования на 1,9 млн. рублей в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пензенская больница №6 получила новое реабилитационное оборудование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Аппарат двигательный для продолжительной пассивной мобилизации голеностопного сустава «Artromot SP3» и три аппарата продолжительной пассивной (активной) мобилизации коленного и тазобедренного сустава «Орторен К» установлены в зале лечебной физкультуры и реабилитационном зале», — сказано в тексте.

По словам заведующей физиотерапевтическим отделением больницы №6 Татьяны Зинчук, это оборудование позволяет пациентам более эффективно восстанавливать утраченные движения нижних конечностей, увеличивать подвижность суставов и нагружать мышцы.

«Выбор тренажера определяет врач-реабилитолог в зависимости от степени и тяжести поражения индивидуально», — пояснила она.

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