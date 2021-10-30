Пензенцы старше 60 смогут дистанционно получить консультацию кардиолога и эндокринолога Медицина

Пенза, 30 октября 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области старше 60 лет с болезнями системы кровообращения и эндокринными заболеваниями смогут дистанционно получить консультацию врачей благодаря организации работы колл-центров, которые начнут функционировать в поликлинике облбольницы имени Н.Н. Бурденко с предстоящего понедельника, 1 ноября. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

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«В связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и новыми ограничительными мероприятиями, вводимыми на территории региона с 30 октября, в Пензенской области рекомендовано ограничить передвижение лиц категории старше 60 лет с болезнями системы кровообращения и эндокринными заболеваниями. Данные пациенты входят в группы риска по высокому уровню летальности при заболевании коронавирусной инфекцией. В целях их информирования и усиления динамического наблюдения на базе поликлиники пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 1 ноября 2021 года начинают работу колл-центры», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что дистанционное консультирование будет осуществляться 1, 2 и 3 ноября, а также с 8 ноября с понедельника по пятницу по номерам, указанным на сайте ведомства.