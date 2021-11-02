ФАП в Ухтинке перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому Медицина

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Фельдшерско-акушерский пункт на улице Южной в селе Ухтинка Бессоновского района Пензенской области перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19, которые проходят лечение в амбулаторных условиях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«По данному адресу осуществляется прием пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией, имеющих удовлетворительное состояние и нуждающихся в повторном осмотре, коррекции лечения и назначения, а также для повторного забора мазка», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что ФАП работает с понедельника по субботу с 8.00 до 15.00, при этом в случае необходимости он будет переведен на двухсменный режим.

«Данные меры позволят снизить сроки ожидания медицинской помощи на дому», — отмечается в сообщении.