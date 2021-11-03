В Пензенской области по номеру 122 теперь можно узнать результат ПЦР-теста на COVID-19 Медицина

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Возможность узнать результат ПЦР-теста на коронавирус по единому многоканальному номеру 122 появилась в Пензенской области со среды, 3 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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В нем уточняется, что для этого потребуется нажать добавочную цифру «5».

«Сервис 122 будет осуществлять свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8.00 до 20.00», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что функционал единого номера 122 предусматривает возможность: записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения Пензы — добавочная цифра «1», для детского населения Пензы — «2», для жителей области — «3», задать вопросы о новой коронавирусной инфекции — «4».