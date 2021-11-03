EN
19:42:36 Среда, 3 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области по номеру 122 теперь можно узнать результат ПЦР-теста на COVID-19

10:48 | 03.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Возможность узнать результат ПЦР-теста на коронавирус по единому многоканальному номеру 122 появилась в Пензенской области со среды, 3 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области по номеру 122 теперь можно узнать результат ПЦР-теста на COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что для этого потребуется нажать добавочную цифру «5».

«Сервис 122 будет осуществлять свою работу ежедневно, включая выходные дни, с 8.00 до 20.00», — добавляется в тексте.

В сообщении напоминается, что функционал единого номера 122 предусматривает возможность: записи на прием и вызова врача на дом для взрослого населения Пензы — добавочная цифра «1», для детского населения Пензы — «2», для жителей области — «3», задать вопросы о новой коронавирусной инфекции — «4».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе планируется провести инвентаризацию имущества муниципальных предприятий В Пензенской области заболеваемость ОРВИ снизилась, но осталась выше уровня эпидпорога
В Пензенской области за сутки подтвержден 381 случай заражения коронавирусом В Пензе мужчина расплатился в магазине поддельной банкнотой
В постановлении об ограничениях из-за коронавируса прописали возможность проверки QR-кодов в приложении Публичные слушания по проекту бюджета Пензенской области пройдут 11 ноября
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама