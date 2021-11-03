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В постановлении об ограничениях из-за коронавируса прописали возможность проверки QR-кодов в приложении

11:31 | 03.11.2021 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Дополнение о возможности проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против COVID-19 или перенесенном не более полугода назад заболевании с помощью мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус» внесено в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

В постановлении об ограничениях из-за коронавируса прописали возможность проверки QR-кодов в приложении. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для проверки подлинности QR-кодов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) возможно использование мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус», — сказано в постановлении, которое губернатор Олег Мельниченко подписал 2 ноября.

Документ вступил в силу.

По информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» является единственным федеральным решением для проверки подлинности сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19.

При сканировании сертификатов оно запрашивает информацию из реестра COVID-19 Минздрава России. Результаты иммунологических исследований — ПЦР-тесты — на коронавирус сервис проверяет с помощью реестра Роспотребнадзора. Эти реестры являются единственными достоверными источниками информации о вакцинированных и переболевших, а также о гражданах, прошедших ПЦР-тестирование.

Если приложение обнаружит QR-код, данные о котором отсутствуют в реестрах, оно выдаст ошибку.

Приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» доступно всем пользователям с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг.

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