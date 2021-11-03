В Пензенской области заболеваемость ОРВИ снизилась, но осталась выше уровня эпидпорога Медицина

Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Пензенской области по итогам 43-й недели 2021 года — с 25 по 31 октября — снизилась на 15,5%, но осталась выше уровня эпидпорога, который превышен на 22,4%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального управления Роспотребнадзора в среду, 3 ноября.

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«Было зарегистрировано 4 тыс. 177 случаев ОРВИ, [показатель заболеваемости составил] 313,7 на 100 тыс. населения», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что среди лиц старше 15 лет пороговый уровень заболеваемости превышен на 123,7%.

«В Пензе в течение 43-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями [была] ниже уровня предыдущей недели на 14,6%, составив 424,3 на 100 тыс. населения — 2 тыс. 211 случаев», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что в Пензе эпидпорог превышен на 91,1%.