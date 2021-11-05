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Бывший ожоговый центр на улице Светлой переоборудуют под административно-лабораторный корпус

10:06 | 05.11.2021 | Медицина

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Пенза, 5 ноября 2021. PenzaNews. Здание бывшего ожогового центра на улице Светлой в Пензе, которое было передано областному бюро судебно-медицинской экспертизы в 2017 году, будет переоборудовано под размещение администрации учреждения и расширение лабораторной службы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Бывший ожоговый центр на улице Светлой переоборудуют под административно-лабораторный корпус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с недостаточным финансированием ремонт начали только в 2019 году, который до настоящего времени не завершен», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что для окончания работ необходимо примерно 17 млн. рублей, которые планируется предусмотреть в бюджете региона на 2022 год.

«Министерство здравоохранения Пензенской области акцентирует внимание, что размещение в данном корпусе еще одного морга не планировалось и не связано с ситуацией по коронавирусу», — подчеркивается в тексте.

В сообщении добавляется, что в этом корпусе будет оборудована лаборатория по исследованию операционно-биопсийного материала пациентов, находящихся на стационарном лечении и амбулаторном наблюдении.

«Также на имеющихся площадях данного корпуса планируется расширение цитологической лаборатории, для которой уже закуплено новое современное лабораторное оборудование», — говорится в пресс-релизе.

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