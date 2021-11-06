EN
11:57:35 Суббота, 6 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенскую область доставлено около 59 тыс. комплектов вакцины «Спутник V»

10:26 | 06.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. 58 тыс. 800 комплектов вакцины «Спутник V» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

В Пензенскую область доставлено около 59 тыс. комплектов вакцины «Спутник V». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время привито почти 58% взрослого населения Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в период нерабочих дней с 1 по 7 ноября можно сделать прививку в доме молодежи и торговых центрах «Коллаж», «СаниМарт», «Весна», «Горизонт», «Атак», «Ритэйл Парк», «Универсам 1750».

«Также организована работа передвижных медицинских комплексов», — сказано в сообщении.

В тексте поясняется, что также вакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно пройти в поликлиниках.

Новости партнеров
Читайте также
Мельниченко потребовал повысить эффективность управления лесным хозяйством Житель Пензенской области подозревается в краже из магазина 19 бутылок водки и денег
Пензенец лишился более 660 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке машины В Пензенской области мужчина обвиняется в убийстве сожительницы
В Пензенской области за сутки подтверждено 382 случая заражения коронавирусом В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту травмирования работницы хлебокомбината
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама