В Пензенскую область доставлено около 59 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» Медицина

Пенза, 6 ноября 2021. PenzaNews. 58 тыс. 800 комплектов вакцины «Спутник V» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

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«В настоящее время привито почти 58% взрослого населения Пензенской области», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что в период нерабочих дней с 1 по 7 ноября можно сделать прививку в доме молодежи и торговых центрах «Коллаж», «СаниМарт», «Весна», «Горизонт», «Атак», «Ритэйл Парк», «Универсам 1750».

«Также организована работа передвижных медицинских комплексов», — сказано в сообщении.

В тексте поясняется, что также вакцинацию против новой коронавирусной инфекции можно пройти в поликлиниках.