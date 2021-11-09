Стало известно, где в Пензе 9–13 ноября будут работать передвижные пункты вакцинации Медицина

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Администрация Пензы и ГБУЗ «Городская поликлиника» определили график работы передвижных пунктов вакцинации на текущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

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Согласно представленным сведениям, во вторник, 9 ноября, до 15.00 жители смогут сделать прививку во дворе вблизи домов №2, 4 и 6 на улице Ново-Казанской и у дома №17 на улице Кижеватова.

В среду, 10 ноября, с 10.00 до 15.00 мобильные пункты вакцинации будут функционировать у дома №12 на улице Ставского и у дома №152А на улице Аустрина.

В четверг, 11 ноября, с 10.00 до 15.00 можно будет пройти вакцинацию у дома №10В на улице Тарханова, с 10.00 до 12.00 — у дома №119 на улице Окружной, с 12.30 до 15.00 — вблизи домов №50 и №54 на улице Попова.

В пятницу, 12 ноября, с 10.00 до 15.00 передвижные пункты вакцинации будут работать у дома №31 на улице Ладожской и у дома №25 на улице 8 Марта.

В субботу, 13 ноября, с 10.00 до 15.00 сделать прививку предлагается у дома №9А на улице Ленинградской и у дома №44А на улице Клары Цеткин.