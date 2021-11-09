EN
15:01:27 Вторник, 9 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Стало известно, где в Пензе 9–13 ноября будут работать передвижные пункты вакцинации

12:38 | 09.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Администрация Пензы и ГБУЗ «Городская поликлиника» определили график работы передвижных пунктов вакцинации на текущую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области.

Стало известно, где в Пензе 9–13 ноября будут работать передвижные пункты вакцинации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, во вторник, 9 ноября, до 15.00 жители смогут сделать прививку во дворе вблизи домов №2, 4 и 6 на улице Ново-Казанской и у дома №17 на улице Кижеватова.

В среду, 10 ноября, с 10.00 до 15.00 мобильные пункты вакцинации будут функционировать у дома №12 на улице Ставского и у дома №152А на улице Аустрина.

В четверг, 11 ноября, с 10.00 до 15.00 можно будет пройти вакцинацию у дома №10В на улице Тарханова, с 10.00 до 12.00 — у дома №119 на улице Окружной, с 12.30 до 15.00 — вблизи домов №50 и №54 на улице Попова.

В пятницу, 12 ноября, с 10.00 до 15.00 передвижные пункты вакцинации будут работать у дома №31 на улице Ладожской и у дома №25 на улице 8 Марта.

В субботу, 13 ноября, с 10.00 до 15.00 сделать прививку предлагается у дома №9А на улице Ленинградской и у дома №44А на улице Клары Цеткин.

Новости партнеров
Читайте также
Среди НКО, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, распределят гранты МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в Пензе
В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области молодоженам подарили на свадьбу фальшивые деньги
Чащина проинформировала Комарова об организации горячего питания в школах Пензы По факту убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама