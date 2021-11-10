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В Сердобском районе приступили к монтажу модульной врачебной амбулатории

15:19 | 10.11.2021 | Медицина

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Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Монтаж модульной врачебной амбулатории начат в поселке Сазанье Сердобского района в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Сердобском районе приступили к монтажу модульной врачебной амбулатории. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее поселковый медпункт размещался на территории воинской части. Чтобы попасть на прием, местным жителям, а это более 1 тыс. человек взрослого населения и 175 детей и подростков, приходилось преодолевать контрольно-пропускной пункт», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что для размещения новой амбулатории была выбрана территория в самом центре поселка — на улице Чаадаева.

По словам главного врача сердобской межрайонной больницы имени А.И. Настина Андрея Малахова, до конца текущего года строительные и отделочные работы будут завершены, после чего предстоит поставить оборудование, а также пройти процедуру лицензирования.

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