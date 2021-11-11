В Пензенской области у 16-летнего подростка выявлена ВИЧ-инфекция Медицина

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Один случай ВИЧ-инфекции среди подростков зарегистрирован в Пензенской области за 9 месяцев 2021 года: 16-летний юноша заразился половым путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, распространенном ко Всемирному дню молодежи, который отмечался 10 ноября.

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«Молодежь — социально-возрастная группа, которую относят к активной части населения. Одной из самых сложных проблем, с которой сталкиваются молодые люди во всем мире, считается угроза заражения ВИЧ-инфекцией», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в январе-сентябре 2021 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пензенской области составил 19,15 на 100 тыс. населения.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на 1%», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что рост заболеваемости зафиксирован на 12 территориях, наиболее существенный — в Сердобском, Иссинском, Пензенском, Земетчинском, Наровчатском, Камешкирском, Неверкинском районах и городе Заречном.

«В Пензе заболеваемость выросла на 1,3%. На областной центр пришлось 46,8% от всей областной заболеваемости», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что на передачу ВИЧ-инфекции через наркотики в общем объеме пришлось 15,2%, что почти в 3 раза меньше среднемноголетней доли таких заражений.

«Случаев заражения в результате донорства и медицинских манипуляций не зарегистрировано», — подчеркивается в тексте.