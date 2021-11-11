EN
21:52:30 Четверг, 11 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области у 16-летнего подростка выявлена ВИЧ-инфекция

11:04 | 11.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 11 ноября 2021. PenzaNews. Один случай ВИЧ-инфекции среди подростков зарегистрирован в Пензенской области за 9 месяцев 2021 года: 16-летний юноша заразился половым путем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, распространенном ко Всемирному дню молодежи, который отмечался 10 ноября.

В Пензенской области у 16-летнего подростка выявлена ВИЧ-инфекция. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодежь — социально-возрастная группа, которую относят к активной части населения. Одной из самых сложных проблем, с которой сталкиваются молодые люди во всем мире, считается угроза заражения ВИЧ-инфекцией», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в январе-сентябре 2021 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пензенской области составил 19,15 на 100 тыс. населения.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости на 1%», — сказано в тексте.

В сообщении поясняется, что рост заболеваемости зафиксирован на 12 территориях, наиболее существенный — в Сердобском, Иссинском, Пензенском, Земетчинском, Наровчатском, Камешкирском, Неверкинском районах и городе Заречном.

«В Пензе заболеваемость выросла на 1,3%. На областной центр пришлось 46,8% от всей областной заболеваемости», — уточняется в пресс-релизе.

Из него следует, что на передачу ВИЧ-инфекции через наркотики в общем объеме пришлось 15,2%, что почти в 3 раза меньше среднемноголетней доли таких заражений.

«Случаев заражения в результате донорства и медицинских манипуляций не зарегистрировано», — подчеркивается в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области стартовал конкурс по распределению грантов на создание спортклубов В шемышейской школе по нацпроекту отремонтирован спортзал
В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области двое мужчин задержаны за разбой и убийство пенсионерки
При пожаре в Колышлейском районе погиб мужчина В Кузнецке более 140 человек обратились по поводу «гаражной амнистии»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама